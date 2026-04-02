В ЖК раскритиковали процесс вакцинации животных в регионах

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кубанычбек Самаков поинтересовался, сколько лекарственных средств для скота обеспечивается государством за счет республиканского бюджета.

Заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумар Исаков сообщил, что за счет государства обеспечивается 9 наименований препаратов.

На вопрос депутата о том, входит ли в этот перечень вакцина против ящура, Исаков положительно. Он добавил, что вакцина уже распространяется в регионах.

В свою очередь Самаков заявил, что в сельской местности животные уже переболели без своевременной вакцинации. По его словам, жители были вынуждены самостоятельно лечить скот, используя антибиотики, а также промывая носовую полость животных керосином.

«Последствия уже видны — в молоке выявляют антибиотики. Это может повлиять на национальную безопасность», — сказал депутат.

Он также спросил, когда будет окончательно определено, какие препараты необходимы для лечения конкретного подтипа болезни и когда об этом сообщат населению.

Исаков ответил, что тип болезни уже был определен, как и вид вакцины, которую необходимо закупать. При этом он пояснил, что вакцина не поставляется сразу: заказ был сделан месяц назад, а ее изготовление занимает около двух месяцев с учетом выявленного типа болезни.