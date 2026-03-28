Испугалась. В Джалал-Абадской области школьница потеряла сознание после прививки

После получения прививки в школе Токтогульского района Джалал-Абадской области старшеклассница потеряла сознание. Информацию 24.kg подтвердили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, в рамках плановой иммунизации 26 марта медицинские работники вакцинировали (АДС-М) 30 детей.

«У одной школьницы были тревожность и боязнь уколов. У нее возникла кратковременная потеря сознания. Одноклассник сопроводил ее до машины мобильной бригады. И на фоне страхов одноклассницы, как цепная реакция, у него снизился уровень артериального давления. Обоих оставили временно в фельдшерско-акушерском пункте, а после обеда в удовлетворительном состоянии доставили домой», — пояснили в Минздраве.

По сведениям РЦИ, такие случаи классифицируются как вакцинальные реакции, связанные с тревожным состоянием (страхом) и боязнью инъекций. Подростки могут испытывать сильный страх. Гипервентиляция вследствие страха перед иммунизацией приводит к таким специфическим симптомам, как слабость, головокружение, покалывание в области вокруг рта и в руках.

Специалисты РЦИ провели эпидрасследование.

Срок годности вакцины — до февраля 2027 года.

Напомним, ревакцинацию АДС-М проводят в 16 лет.