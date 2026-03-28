Происшествия

Испугалась. В Джалал-Абадской области школьница потеряла сознание после прививки

После получения прививки в школе Токтогульского района Джалал-Абадской области старшеклассница потеряла сознание. Информацию 24.kg подтвердили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, в рамках плановой иммунизации 26 марта медицинские работники вакцинировали (АДС-М) 30 детей.

«У одной школьницы были тревожность и боязнь уколов. У нее возникла кратковременная потеря сознания. Одноклассник сопроводил ее до машины мобильной бригады. И на фоне страхов одноклассницы, как цепная реакция, у него снизился уровень артериального давления. Обоих оставили временно в фельдшерско-акушерском пункте, а после обеда в удовлетворительном состоянии доставили домой», — пояснили в Минздраве.

Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

По сведениям РЦИ, такие случаи классифицируются как вакцинальные реакции, связанные с тревожным состоянием (страхом) и боязнью инъекций. Подростки могут испытывать сильный страх. Гипервентиляция вследствие страха перед иммунизацией приводит к таким специфическим симптомам, как слабость, головокружение, покалывание в области вокруг рта и в руках.

Специалисты РЦИ провели эпидрасследование.

Срок годности вакцины — до февраля 2027 года.

Напомним, ревакцинацию АДС-М проводят в 16 лет.
Материалы по теме
В Кыргызстане стартовал республиканский этап олимпиады школьников
Превентивные меры. Казахстан вакцинирует всех животных в регионе на границе с РФ
Школьники из КР завоевали две медали на олимпиаде по физике в России
Около 430 тысяч кыргызстанцев живут с гемоконтактными вирусными гепатитами
Начались весенние профилактические мероприятия против болезней животных
Сонливость и апатия. Как тяжелый рюкзак влияет на здоровье школьников
Держать пост орозо школьникам запрещено — санитарный врач
Влияние соцсетей и недоверие обошли религию в списке причин отказа от вакцин
Более 21 тысячи школьников участвовали во II этапе республиканской олимпиады
Вакцинация против гепатита B: только 60 процентов пациентов прошли курс до конца
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в&nbsp;поиске В Бишкеке пропал Виктор Крикунов. Милиция просит помочь в поиске
Школьницу насмерть сбили на&nbsp;пешеходном переходе в&nbsp;Чуйской области Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по&nbsp;делу &laquo;Кыргызнефтегаза&raquo; Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
Афера на&nbsp;20&nbsp;миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а&nbsp;число жертв растет Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
