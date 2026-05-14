Минстрою КР показали здание с нулевым потреблением энергии в Синьцзяне

Директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования Канат Канболотов в рамках рабочей поездки в город Урумчи подписал меморандум о сотрудничестве с Синьцзянским научно-исследовательским институтом строительства. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, делегация посетила первое в Синьцзяне демонстрационное здание с нулевым потреблением энергии, а также научно-производственный лабораторный комплекс в сфере строительства.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая обмен опытом в строительной отрасли, развитие инвестиционного взаимодействия, а также участие китайских партнеров в реализации инфраструктурных проектов на территории Кыргызстана.

Подписание меморандума стало важным шагом в укреплении сотрудничества между Кыргызской Республикой и Синьцзян-Уйгурским автономным районом в сфере строительства и градостроительства.

Документ направлен на развитие партнерских отношений в строительной отрасли, внедрение современных технологий, обмен опытом и реализацию совместных проектов.
