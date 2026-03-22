Общество

Превентивные меры. Казахстан вакцинирует всех животных в регионе на границе с РФ

Власти Казахстана вакцинируют всех сельскохозяйственных животных в Павлодарской области, которая граничит с Новосибирской областью России. Об этом сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев.

«Весь скот будет вакцинирован полностью. Усилена ветеринарная защита, особенно на границе», — сказал он и добавил, что правительство ведет активную работу по закупке соответствующих препаратов.

Напомним, в Новосибирской области РФ с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу. По словам главы областного Минсельхоза Андрея Шинделова, последние случаи выявили в начале марта, после санитарных мероприятий новые очаги не фиксируются. СМИ сообщают, что у фермеров изымают домашний скот и уничтожают его.

16 марта в этом регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения пастереллеза и бешенства среди крупного рогатого скота. Объявлен карантин в пяти районах области.

Казахстан с февраля ввел временные ограничения на ввоз и транзит скота, кормов без термической обработки и продукции животноводства. Проводится дезинфекция транспорта, досмотр грузов и контроль их прослеживаемости.

Ранее главный специалист управления по контролю противоэпизоотических мероприятий Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Дайыркул Саткынов заверял, что эпизоотическая ситуация в республике остается стабильной. А депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков заявил о критической ситуации с распространением ящура в Нарынском и Ат-Башинском районах.
