Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» провела пресс-конференцию, на которой объявила об официальном открытии приема заявок на Международную премию «Евразия» — 2026 для участников из Кыргызской Республики.

В пресс-конференции приняли участие председатель Совета АНО «Евразия», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова; начальник управления культуры Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Нурзат Ыбыкеева; директор регионального офиса АНО «Евразия. Кыргызстан» Кымбат Урумкулова; руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике Альберт Зульхарнеев; руководитель Международной премии «Евразия» Евгения Елсакова; амбассадор премии и ведущая телеканала «Номад ТВ» Светлана Акматалиева; победитель премии «Евразия» 2025 года в номинации «Голос Евразии: Вдохновлять» Игорь Воронцов.

Международный проект, ставший знаковым событием для стран Евразии, вновь собирает общественных деятелей, НКО, учреждения культуры, молодежные объединения, образовательные проекты, волонтерские команды, авторов социальных и гуманитарных инициатив, лидеров местных сообществ. Всех тех, кто сохраняет историческую память, укрепляет традиционные ценности и дружбу между народами.

Участники пресс-конференции отметили активное участие Кыргызской Республики в ключевых проектах АНО «Евразия».

«Хочу сказать несколько теплых слов о наших отношениях с Кыргызстаном, которые мы строим на прочной исторической основе и глубоком взаимном уважении. Мы вместе работаем в сферах культуры, молодежного обмена, общественной дипломатии и шаг за шагом укрепляем наше общее гуманитарное, культурное и образовательное пространство. Международная премия «Евразия» вносит свой ценный вклад в формирование пространства доверия, добрососедства и общего будущего», — сказала Алена Аршинова.

На пресс-конференции также подчеркнули высокий уровень проектов кыргызстанцев, участвовавших в премии прошлого года. «Кыргызстан сегодня — не просто участник международного гуманитарного диалога, а страна с очень сильными проектами. По итогам прошлого года стало абсолютно очевидно: у нас огромное количество инициативных людей, команд, организаций, готовых участвовать в международных конкурсах, предлагать собственные идеи и создавать новые форматы сотрудничества», — отметила Кымбат Урумкулова.

Так, например, учительница с 26-летним стажем Ханума Юсупова стала участницей номинации «Дело сердца: Учить». Она предложила создать образовательный центр и онлайн-школу, где будут обучать русскому языку детей и взрослых из разных регионов Кыргызстана, включая отдаленные районы. Другие проекты были связаны с сохранением исторической памяти, преемственностью поколений, поддержкой молодежи и развитием гуманитарных связей на евразийском пространстве.

Номинации премии «Евразия» сформированы так, чтобы максимально охватить гуманитарные, культурные, общественные, образовательные, молодежные проекты.

Это «Язык мира», «Культурный код», «Мосты дружбы», «Лидер Евразии», «Память поколений», «Голос Евразии», «Яркий старт», «Искусство учить», «По зову сердца». И специальная номинация при поддержке нашего партнера — Россотрудничества — для проектов особой значимости, выходящих за рамки основных категорий.

Призовой фонд Премии в 2026 году составляет 17 миллионов рублей. Приз за первое место в каждой номинации — 1 миллион рублей.

Заявочная кампания пройдет по 30 августа. Подать заявку можно на официальном сайте премии: premiyaevrazia.su.

Международная премия «Евразия» — один из важнейших проектов АНО «Евразия», который реализуется при поддержке Россотрудничества. Прошлый год показал колоссальный интерес к этой инициативе: было подано больше 3 тысячи 700 заявок из 27 стран, а за номинантов было отдано свыше миллиона голосов. Эти цифры подтверждают, что премия стала востребованным инструментом развития и поддержкой для инициативных и неравнодушных людей на всем евразийском пространстве.

Об организаторе. АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия «Евразии» — объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

«Евразия» открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы «Евразии» поддержали больше 120 тысяч единомышленников почти из 40 стран мира.