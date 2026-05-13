«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР

Сооснователь и бизнес-дирижер группы компаний ololo Данияр Аманалиев в эксклюзивном интервью проекту 24Cast рассказал, почему человечество входит в эпоху цифрового «чистилища», зачем Кыргызстану интеллектуальная экономика, как AI уничтожит привычные профессии и почему настоящая свобода скоро станет роскошью.

— Сегодня словосочетание «креативная экономика» звучит отовсюду. Но многие до сих пор не понимают, что это такое и как связано с реальной жизнью Кыргызстана. Что вы вкладываете в это понятие?

— В последнее время я перестал говорить «креативная экономика». Мне больше нравится термин «интеллектуальная экономика». Он шире и включает не только творчество, но и науку, образование, технологии.

Фото 24.kg. Сооснователь и бизнес-дирижер группы компаний ololo Данияр Аманалиев

Если честно, Центральная Азия пока имеет к интеллектуальной экономике слабое отношение. Мы зарабатываем в основном на материальных секторах — на том, что можно потрогать руками. Интеллектуальная экономика — это когда главная ценность нематериальна.

Картина — отличный пример. Холст и краски стоят недорого. Но идея, рука художника, его воображение превращают это в объект огромной ценности. И весь мир сейчас движется именно туда.

Если посмотреть на крупнейшие компании 50 лет назад, их стоимость на 90 процентов состояла из заводов, офисов, месторождений, машин. Сейчас все наоборот. У крупнейших фирм мира 90 процентов стоимости — нематериальные активы.

Tesla производит меньше машин, чем многие автогиганты, но стоит дороже почти всех вместе взятых. Потому что Tesla — не просто автомобиль, это идея будущего.

— Это будущее уже начинает менять мир?

— Конечно. Причем намного быстрее, чем люди думают. Например, Tesla движется к модели, где автомобиль перестает быть просто машиной. Ты приехал утром на работу, нажал кнопку — и пока ты сидишь в офисе, она таксует с помощью искусственного интеллекта и зарабатывает тебе деньги. И это уже не фантастика.

— Но ведь это уничтожит огромные рынки. Таксисты, водители грузовиков, курьеры...

— Да. И это одна из самых серьезных проблем ближайших лет. «Яндекс» уже запускает беспилотное такси в Ташкенте. В США есть компании, у которых сотни беспилотных грузовиков.

Проблема в том, что такие технологии распространяются немедленно. Если твой беспилотный грузовик дешевле обычного, ты убиваешь конкурентов ценой. Остальным приходится либо тоже переходить на AI, либо исчезать.

Поэтому ближайшие годы будут очень тяжелыми. Многие специалисты по искусственному интеллекту говорят: ближайшие 12 лет будут адом для человечества. Данияр Аманалиев

Потом, возможно, наступит «рай». Но до этого мы пройдем через болезненное цифровое чистилище.

— Звучит довольно мрачно.

— Потому что действительно серьезно. Мы движемся к миру, где будет две категории людей. Маленькая группа управляет искусственным интеллектом, а огромная масса живет по его указаниям.

И эти люди буквально окажутся в матрице. Им будет комфортно. Их будут кормить, развлекать, давать контент, сериалы, игры. Но они перестанут быть Homo sapiens в привычном смысле.

Это очень похоже на «Матрицу», где люди становятся батарейками для системы.

— Вы действительно считаете, что это может зайти настолько далеко?

— Уже заходит. Посмотрите на таксистов. Они выполняют то, что им говорит алгоритм. Едут по маршруту, который построил AI. Берут клиентов, которых распределил AI. Цену тоже назначает AI.

Почему сам AI пока не делает это полностью? Потому что пока дешевле использовать человека как батарейку. Но это временно. И таких профессий будет все больше.

— Где место Кыргызстана во всем этом?

— Как ни странно, для Кыргызстана это огромный шанс. Когда мир начинает трясти, больше всего страдают старые и тяжелые системы. А маленькие и гибкие получают возможность резко вырасти.

Есть очень хорошая мысль: XXI век — это эпоха маленьких юрких стран, которые умеют быстро адаптироваться и находить свои ниши. Кыргызстан именно такой. Данияр Аманалиев

Мы не можем победить Китай в производстве. Это невозможно. Но в интеллектуальной экономике ценность создает один человек, одна идея. И здесь у маленькой страны появляется шанс.

— Но у нас ведь огромная проблема с образованием и функциональной грамотностью.

— Да. И это очень опасно. Сейчас главная способность человека — умение глубоко концентрироваться. То, что называется deep work. А мы живем в мире постоянного отвлечения. Люди разучиваются долго думать.

Второй важнейший навык — способность быстро соединяться с разными людьми, видеть возможности, взаимодействовать с теми, кто на тебя не похож.

Если Кыргызстан хочет выжить в новой эпохе, нам придется очень быстро учиться именно этому.

Фото 24.kg. Сооснователь и бизнес-дирижер группы компаний ololo Данияр Аманалиев

— Вы неожиданно сказали, что за Кыргызстан спокойны. Почему?

— Потому что кыргызы умеют выживать. Во время ковида Кыргызстан прошел кризис лучше многих стран. Люди поддерживали друг друга горизонтально. Никто массово не умирал с голоду.

После трех революций, двух войн, ковида и десятилетий жизни почти без государства — этот народ все равно выжил. Мы очень антихрупкая нация.

— Но сейчас государство, наоборот, становится сильнее. Многие говорят, что вместе с этим уменьшается пространство свободы. Для креативной экономики это не опасно?

— Я не люблю черно-белое мышление. Мир не делится на «полную свободу» и «полную несвободу». Всегда есть окна возможностей. Например, именно сейчас удалось создать Парк креативных индустрий. Это огромное достижение.

Да, государство усиливается. Но одновременно оно пока не пытается регулировать творческие индустрии так, как сельское хозяйство или промышленность. Данияр Аманалиев

Я не думаю, что кто-то скоро начнет регулировать количество слов в новостях 24.kg. Поэтому важно видеть не только угрозы, но и возможности.

— Вы говорили, что AI изменит, вообще, все сферы жизни. Как это скажется на медиа?

— Радикально. Традиционная модель информационных агентств, где человек заходит на сайт, читает ленту и смотрит рекламу, умирает. Люди уходят с сайтов в соцсети. Следующий этап — AI-агенты.

У каждого человека будет свой AI, который знает его интересы, привычки, работу, вкусы и собирает для него только нужную информацию.

Я пользуюсь таким агентом. Он ночью собирает для меня информацию и утром присылает готовую сводку. Данияр Аманалиев

В этом мире искусственный интеллект не будет реагировать на кликбейт. Он не станет читать заголовок вроде: «Он зашел домой и увидел...» AI просто вытащит факт и перескажет человеку суть.

— То есть медиа придется полностью меняться?

— Да. Победят те, которые научатся работать не только с людьми, но и с AI-агентами.

Нужны будут хорошие API, структурированные данные, удобная интеграция с искусственным интеллектом. Те, кто поймет это раньше других, снимут сливки.

— Вы сами остаетесь технооптимистом?

— Я понимаю, что технологический прогресс невозможно остановить. Поэтому моя задача — сделать так, чтобы как можно больше людей в Кыргызстане не превратились в тех самых людей из мультфильма «ВАЛЛ-И», которые лежат в креслах и полностью зависят от системы.

Я не хочу, чтобы мы стали барашками на джайлоо для искусственного интеллекта.