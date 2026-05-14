В Бишкеке открывается художественно-исследовательская выставка «Музы музея»

16 мая в кинолектории Кыргызского национального музея изобразительного искусства имени Гапара Айтиева открывается художественно-исследовательская выставка «Музы музея».

По данным КНМИИ, это продолжение выставки «Музеале-90» об истории музея как институции.

Выставка состоит из дата-арта, основанного на статистических данных о штате, заработных платах директоров, адресов проживания сотрудников музея. Хронологические рамки — с 1935 по 2026 год. Архивный блок представляет исследование «маленького человека» в большой институции.

«Через рукописные автобиографии, заявления на устройство детей в сад и личные дела техперсонала мы видим, как большая история страны преломлялась в бытовых нуждах женщин. Центральная часть выставки «Оокат, оокат, Oh my God» как сакрализация бытовых предметов, принадлежащих сотрудницам, микроэкология и микроклимат музея», — пояснили в КНМИИ.