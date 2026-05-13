Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay

Binance, ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, объявляет о запуске интеграции с MegaPay, многофункциональным мобильным приложением для платежей и переводов в Кыргызской Республике. Новое решение дает пользователям Binance возможность пополнять счет в сомах напрямую через привычные платежные инструменты. На первом этапе интеграции пользователям будет доступна функция пополнения, при этом возможность вывода средств планируется добавить позднее.

Интеграция направлена на упрощение доступа к виртуальным активам и развитие локальной криптоэкосистемы. Благодаря MegaPay пользователи работают с фиатом в привычном платежном сценарии — это делает взаимодействие с криптовалютой более понятным. В рамках решения пользователям доступна покупка KGST (стейблкоин, привязанный к сому в соотношении 1:1).

Сценарий пополнения выстроен максимально просто. Достаточно зайти на сайт или в мобильное приложение Binance, выбрать функцию «Пополнить», указать KGS в качестве валюты и ввести нужную сумму. Далее в качестве способа оплаты выбирают ELQR, после чего операция подтверждается в интерфейсе Binance: нужно отсканировать QR-код через мобильное банковское приложение и завершить перевод в сомах. Такой сценарий делает пополнение счета привычным, быстрым и понятным для местного пользователя.

С запуском интеграции пользователи Binance в Кыргызстане могут напрямую пополнять баланс в сомах. Это существенно сокращает путь от фиата к криптоактиву и экономит время пользователей.

«Развитие фиатных каналов через локальные платежные системы — важная часть стратегии Binance по расширению глобального доступа к цифровым активам. Интеграция с MegaPay позволяет учитывать особенности рынка Кыргызской Республики и предлагать решения, отвечающие повседневным финансовым привычкам пользователей. Мы продолжим развивать локальные платежные решения, чтобы вход в криптоэкономику был проще для каждого пользователя в стране», — отметил Кирилл Хомяков, глава региональных рынков Binance в Центральной Азии, Центральной и Восточной Европе и Африке.

«Интеграция с Binance — важный этап в развитии MegaPay как инновационной финтех-экосистемы. Мы одними из первых в стране внедряем решения, которые соединяют традиционные финансовые сервисы с миром цифровых активов. Это партнерство открывает новую страницу в развитии финансовых технологий страны, стирая границы между классическими платежами и криптоэкономикой. Мы не только расширяем возможности пользователей, но и формируем новую культуру использования финансовых инструментов, делая доступ к цифровым активам простым, быстрым и понятным для каждого», — отметили в MegaPay.

Сотрудничество является частью долгосрочной стратегии Binance по развитию цифровых активов в Кыргызстане и реализуется в координации с государственными структурами при поддержке Секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызской Республики.

О Binance

Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформа Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.

О MegaPay

MegaPay — это многофункциональное мобильное приложение и современный цифровой инструмент, позволяющий удобно и безопасно совершать платежи и переводы, получать и оплачивать государственные услуги, а также управлять абонентским номером и личными расходами. Приложение с интуитивно понятным интерфейсом и круглосуточной доступностью обеспечивает проведение моментальных финансовых операций как внутри Кыргызстана, так и за его пределами, а также предоставляет пользователям дополнительные преимущества за счет бонусной системы, позволяя экономить и получать бонусы при оплате товаров и услуг.

О KGST

KGST представляет собой полностью обеспеченный стейблкоин, привязанный к кыргызскому сому (KGS) в соотношении 1:1. KGST использует блокчейн-технологию BSC (BNB Smart Chain), что позволяет осуществлять быстрые и недорогие платежи, трансграничные переводы и расширять финансовую доступность. Функционирование стейблкоина осуществляется с соблюдением регуляторных требований и сопровождается надлежащим управлением резервами, обеспечивающими его стабильность. Стейблкоин KGST прошел процедуру листинга на международных криптовалютных биржах, где открыты торги по паре KGST/USDT, включая такие площадки, как Binance и HTX.

