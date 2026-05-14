Всемирный банк выделил $35,5 миллиона на увеличение энергомощности юга КР

Министерство энергетики реализует очередной крупный стратегический проект, направленный на укрепление энергетической безопасности страны и развитие ВИЭ.

Проект финансируется Всемирным банком, общий объем составляет $35,5 миллиона.

В рамках проекта «Развитие возобновляемой энергетики в Кыргызской Республике — Фаза I» (KRED) в Ошской области планируется строительство современной энергетической инфраструктуры. Проект направлен на повышение надежности и устойчивости электроснабжения региона в условиях ежегодного роста потребления энергии.

В рамках проекта в Узгенском районе построят подстанции 220/110/10 киловатт, а также воздушные линии электропередачи напряжением 220 и 110 киловатт. Это позволит укрепить энергетическую инфраструктуру Ошской области и создать условия для стабильного электроснабжения новых промышленных объектов, государственного ипотечного жилья, социальных учреждений, а также производственных предприятий.
