Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил временное положение, регулирующее оформление виз, единого разрешения на пребывание и трудовую деятельность иностранцев, а также резидент-карт.

Согласно постановлению, иностранные граждане и лица без гражданства смогут оформлять единое разрешение сразу на пребывание и работу в Кыргызстане. Также временным положением определен порядок выдачи резидент-карт.

Функции по оформлению и выдаче документов для трудовой деятельности иностранцев до конца 2026 года переданы в Министерство иностранных дел КР.

Новые правила будут действовать до 31 декабря 2026 года. На этот период приостанавливается действие ряда прежних постановлений правительства в сфере виз и трудовой миграции, включая документы 2017 и 2019 годов.

Кроме того, кабмин изменил размеры сборов за оформление выездных виз для иностранцев, нарушивших сроки пребывания в стране. Теперь при просрочке более трех месяцев оформление выездной визы обойдется в 17,5 тысячи сомов, более года — в 192,5 тысячи сомов. За каждый последующий год просрочки дополнительно придется платить еще по $1,1 тысячи.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.