Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке

Фото Acıbadem. Врачи проведут прием пациентов, нуждающихся в экспертной диагностике и подборе современного лечения

Жители Бишкека смогут получить бесплатные консультации у ведущих специалистов турецкой сети клиник Acıbadem — нейрохирурга, специалиста по позвоночнику, профессора Онура Ямана и онкоортопеда-травматолога профессора Селами Чакмака.

В рамках визита врачи проведут прием пациентов, нуждающихся в экспертной диагностике и подборе современного лечения сложных заболеваний позвоночника, суставов, костей и опорно-двигательной системы.

Запишитесь прямо сейчас: +996 702 000 252, +996 502 000 252, +996 503 000 252.

Бесплатная консультация нейрохирурга — специалиста по позвоночнику 21 мая 2026 года, Бишкек Профессор, доктор медицинских наук Онур Яман — нейрохирург клиники Acıbadem (Турция), специализирующийся на хирургическом лечении заболеваний позвоночника и нервной системы. Основные направления консультации: • грыжи межпозвоночных дисков;

• стеноз позвоночного канала;

• сколиоз и деформации позвоночника;

• малоинвазивная и эндоскопическая хирургия позвоночника;

• боли в спине и шее;

• опухоли позвоночника и спинного мозга;

• травмы позвоночника;

• комплексное лечение заболеваний позвоночникаю

Бесплатная консультация онкоортопеда-травматолога 18 мая 2026 года, Бишкек Профессор, доктор медицинских наук Селами Чакмак — онкоортопед и травматолог клиники Acıbadem (Турция), специалист в области лечения опухолей костей и мягких тканей, а также сложных ортопедических заболеваний. Основные направления консультации: • протезирование тазобедренного и коленного суставов;

• роботизированное эндопротезирование;

• травмы и повреждения коленного сустава;

• лечение доброкачественных и злокачественных опухолей костей;

• хирургия опухолей мягких тканей;

• органосохраняющие операции;

• эндопротезирование после удаления опухолей;

• лечение метастазов в костях;

• реконструктивная ортопедия и травматология.

Во время консультаций пациенты смогут получить экспертное мнение, рекомендации по лечению, а также узнать о возможностях диагностики и хирургического лечения в клиниках Acıbadem в Турции.

Количество мест ограничено.

Запись на консультацию:

+996 702 000 252;

+996 502 000 252;

+996 503 000 252.

Информационный офис Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101 (бульвар Эркиндик).