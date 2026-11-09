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В Берлине на флагштоке перед Рейхстагом заменили немецкий флаг палестинским

10:47, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Мужчина залез на флагшток перед зданием Рейхстага в Берлине и заменил немецкий флаг на палестинский, сообщает Bild.

По данным полиции, его сняли с флагштока прибывшие пожарные, затем задержали. Возбуждено уголовное дело об оскорблении государства и его символов.

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По данным местных СМИ, 22-летний мужчина поднялся на флагшток перед зданием Рейхстага в Берлине, снял немецкий флаг и бросил его на землю, а вместо него вывесил палестинский. Еще два человека помогали ему.

Мужчина использовал альпинистское снаряжение и около часа оставался на вершине флагштока высотой примерно 30 метров. Затем он самостоятельно спустился, после чего полиция его задержала. Палестинский флаг сняли сотрудники экстренных служб.

Двух помощников активиста также задержали, но затем отпустили после установления личности, предписав покинуть территорию.

Ответственность взяла на себя организация Peacefully Against Genocide — «Мирно против геноцида». Ее представитель заявил, что группа ненасильственными акциями привлекает внимание к происходящему в Газе, которое считает геноцидом. Германию он назвал соучастницей из-за поставок оружия Израилю.

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