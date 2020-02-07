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Власть
Сюжет: Новый вирус в Китае

Запретить вывоз лекарств и медсредств из Кыргызстана предложило правительство

Правительство Кыргызстана планирует ввести временный запрет на вывоз ряда лекарственных и медицинских средств. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечено в документе, ограничение предлагают ввести на полгода.

В перечне средств, которые должны попасть под запрет, 27 наименований.

Среди них жаропонижающие препараты, антибиотики, диуретики, противомикробные и другие, шприцы, устройства для переливания жидкостей и медицинские маски.

По последним данным, от коронавируса погибли 565 человек, а количество выявленных случаев заболевания достигло 28 тысяч 224. 

В Кыргызстане из-за коронавируса под наблюдением врачей в стационаре находятся 154 человека, по месту жительства еще 260 человек.

Ссылка: https://24.kg/vlast/142885/
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