17:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантине находятся 154 человека

В Кыргызстане из-за коронавируса под наблюдением врачей в стационаре находятся 154 человека, по месту жительства еще 260 человек. Об этом заявили на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения в страну и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, подтвержденных случаев коронавируса нет, эпидемиологическая ситуация в республике стабильная.

Читайте по теме
В Баткене двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой

«Представители Министерства здравоохранения заявили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что в Баткенскую областную больницу поступили двое граждан с подозрением на коронавирус, не подтверждается. Граждане прибыли в Кыргызстан из Китая транзитом через Таджикистан. Сотрудники санитарно-карантинного пункта привезли их в организацию здравоохранения, где провели медицинский осмотр. Состояние здоровья у обоих удовлетворительное», — отметили в правительстве.

На заседании напомнили, что все прибывающие из Китая, даже через третьи страны, проходят термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей. На период обследования их временно размещают в карантинную зону до получения результатов. Все необходимое для проведения исследований в стране есть.

По последним данным, от коронавируса погибли 565 человек, а количество выявленных случаев заболевания достигло 28 тысяч 224. Больше всего зараженных в провинции Хубэй, столицей которой является 11-миллионный город Ухань. Здесь и началось распространение вируса — 19 тысяч 665 случаев заражения и 549 умерших.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142869/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Пугающе пустынный китайский Ухань показали с беспилотника
В Баткене двух мужчин, прибывших из Китая, госпитализировали с температурой
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 565 человек
Народная борьба с коронавирусом. Китайцы придумали шлем для защиты от заразы
Из-за коронавируса в Кыргызстане в карантин отправили 52 человека
Коронавирус кетсин. Аскар Салымбеков отправляет в Китай 50 тысяч масок
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 492 человек
В Кыргызстан прибыли тест-системы диагностики коронавируса
В Военном госпитале ГКДО размещены 26 человек, прибывших из Китая
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
17:27
Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантине находятся 154 человека Из-за коронавируса в стационарах Кыргызстана в карантин...
17:13
Курманбек Бакиев выразил соболезнования Аскару Акаеву в связи со смертью сына
17:01
В Бишкеке водитель авто накинулся на милиционера. Его разыскивают
16:52
Учитель физкультуры, пнувший ребенка по спине, отделался выговором
16:41
В Кыргызстане мужчина, насиловавший дочь, получил пожизненный срок