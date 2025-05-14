Два человека погибли в результате лобового столкновения фур в Ошской области

В Ошской области два человека погибли в результате лобового столкновения двух фур. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР Байказы Айтикул уулу.

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ДТП произошло накануне, 13 мая, примерно в 16.20 на 106-м километре трассы Ош – Сары-Таш – Иркештам Ошской области. По предварительным данным, 41-летний водитель фуры Volvo обгонял другой грузовик Dongfeng и на встречной полосе движения столкнулся с еще одной фурой, за рулем которой был 35-летний мужчина.

В результате ДТП на месте погиб 35-летний А.К. – водитель Dongfeng, его пассажир скончался в больнице. Назначены все необходимые экспертизы.