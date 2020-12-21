Райымбек Матраимов погасил чуть больше половины суммы ущерба

Экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов погасил 61,1 процента от суммы ущерба. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве финансов.

По данным на 18 декабря, Райымбек Матраимов перечислил 1 миллиард 223 миллиона 512 тысяч сомов. За последние 10 дней он перевел 450,1 миллиона сомов, тогда как в октябре — ноябре он перевел 646,3 миллиона сомов.

Всего же на депозитный счет, куда поступают средства на поддержку бюджета за 2020 год (в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств), зачислен 1 миллиард 350 миллионов 95 тысяч сомов.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.