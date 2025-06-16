Три подстанции построили и ввели в эксплуатацию в Нарынской области

Три высоковольтные подстанции построили и запустили в Нарынской области Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство энергетики.
Как отмечается, подстанции построили для обеспечения электроэнергией строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан:
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Подстанция «Коргон-Таш» мощностью 10 мегаватт 110/35 киловольт, расположенная в Ат-Башинском районе. Подключена к воздушной линии 110 киловольт «Ала-Тоо — Торугарт».
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Подстанция «Кош-Добо» мощностью 20 мегаватт 110/35 киловольт, построенная в селе Кош-Добо Ак-Талинского района. Подключена к воздушной линии 110 киловольт «Угут — Ала-Буга».
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Подстанция «Чет-Булак» 110/35 киловольт мощностью 16 мегаватт, построенная в селе Чет-Булак Тогуз-Тороузского района. Подключена к воздушной линии 110 киловольт «Жетиген — Ала-Буга».