ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Кыргызстана в 2025 году на уровне 7 процентов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил прогноз роста ВВП Кыргызстана в 2025 году без изменения, на уровне 7 процентов. Об этом говорится в обновленном обзоре региональной экономики банка (Regional Economic Prospects).

Эксперты банка также оставили в силе оценку роста ВВП республики на 2026 год — 6 процентов.

В банке отмечают, что в 2025 году в КР продолжает наблюдаться высокий экономический рост. За первые два месяца года он составил 10,7 процента, что обусловлено ростом промышленности на 14,7 процента и ростом внутренней торговли на 17 процентов.

Инвестиции оставались устойчивыми, увеличившись примерно на 13,4 процента за тот же период, что поддерживалось высокими государственными капитальными расходами, подкрепленными сильным ростом бюджетных доходов. Большая часть инвестиций была направлена на строительство горнодобывающих предприятий, информационно-коммуникационной инфраструктуры, объектов электроснабжения, обрабатывающей промышленности, жилья.

По данным экспертов банка, вклад внешней торговли в рост экономики снижается, а экономический импульс теперь в основном поддерживается внутренним спросом, поддерживаемым значительными денежными переводами, ростом заработной платы и расширением кредитования.