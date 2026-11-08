США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном - СМИ
Администрация Белого дома обратилась к властям Китая с просьбой содействовать окончанию конфликта с Ираном. Об этом сообщает колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники.
«Министр финансов Скотт Бессент при поддержке Дональда Трампа обратился к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Иран, чтобы положить конец войне. По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», — написал он.
Напомним, в мае на встрече в Пекине с президентом России Владимиром Путиным глава КНР Си Цзиньпин заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке необходимо прекратить.
По его словам, прекращение войны поможет уменьшить угрозу стабильности мировых поставок энергоресурсов и международной торговли.
Тогда же китайское руководство обозначило ключевые приоритеты инициативы.
- Мирное сосуществование: государства Ближнего Востока и Персидского залива должны сформировать инклюзивную и устойчивую систему коллективной безопасности.
- Уважение суверенитета: Пекин назвал недопустимыми нарушения национального суверенитета Ирана и Ливана, подчеркнув, что южный Ливан не должен превратиться во «вторую Газу».
- Верховенство права: неукоснительное соблюдение международного права и Устава ООН.
- Баланс безопасности и развития: прекращение огня, защита гражданского населения и немедленный переход к прямым дипломатическим переговорам.
Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных.
Стороны предпринимали несколько попыток для мирного урегулирования конфликта, однако не смогли договориться.
Несмотря на затишье, эксперты считают, что возобновление боевых действий возможно.