Власти просят пересмотреть размер пенсии генерала Самата Курманкулова

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев попросил кабинет министров пересмотреть размер пенсии генерала Самата Курманкулова.

По его словам, бывший глава ГУВД Чуйской области получил травму головы шесть лет назад и ему провели операции в Бишкеке и Москве.

«К сожалению, он получил инвалидность. Пенсия генерала составляет всего 21 тысячу сомов. Он постоянно должен проходить лечение здесь и за рубежом, проходить реабилитацию, а средств недостаточно. В Кыргызстане около 800 тысяч пенсионеров, но прошу пересмотреть пенсию Самата Курманкулова в отдельном порядке. По инициативе бывшего депутата Женишбека Токторбаева мы собрали средства из однодневной заработной платы. Личному составу Министерства внутренних дел, который постоянно оказывает помощь, отдельная благодарность, но так ведь не может продолжаться. Генерал с трудом живет с семьей на 21 тысячу сомов», — сказал Жанар Акаев.

Напомним, бывший глава ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа 2019 года после того, как спецназ ГКНБ предпринял неудачную попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Митингующие камнем проломили ему голову.

В первые дни за жизнь Самата Курманкулова боролись врачи Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Позже он проходил курс лечения в Центре нейрохирургии имени Николая Бурденко в России. Он перенес несколько операций. В Бишкек пострадавший милиционер вернулся раньше планируемого срока. Из-за вспышки коронавируса в Москве клинику, где он проходил реабилитацию, переоборудовали в обсерватор.