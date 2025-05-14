В ЖК просят праправнуку Алымбека датки и Курманджан датки выдать гражданство КР

На заседании Жогорку Кенеша депутат Аккулу Бердиев попросил помочь праправнуку Алымбека датки и Курманджан датки получить гражданство Кыргызстана.

Он отметил, что сын знаменитых кыргызских исторических деятелей Абдылдабек по воле судьбы был похоронен в Афганистане.

«Но по его последней просьбе его сердце захоронили в горах Алайского района. Внук Абдылдабека приехал в Кыргызстан из Афганистана после окончания учебы в военном училище Турции, но не может получить гражданство КР. Прошу дать ему такую возможность. Уважаемый Нурланбек Тургунбек уулу, родственники к вам тоже заходили, оказывается. Было бы хорошо, если бы потомки таких великих людей жили в Кыргызстане», — сказал Аккулу Бердиев.

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Напомним, праправнук Алымбека датки и Курманджан датки Абдумалик Бекзат прибыл в Кыргызстан из Афганистана в декабре 2024 года.

По историческим данным, Абдылдабек Алымбек уулу родился в 1837-м. Он был правителем (беком) Оша и Ошского вилаята, а за заслуги перед народом и ханством получил титул «датка» от Кокандского правителя Кудаяр-хана.

Известно, что Абдылдабек активно участвовал в борьбе за независимость, поддерживая Пулат-хана в восстании против колонизации Центральной Азии Российской империей в 1875-1876 годах. После поражения восстания он был вынужден отступить в горы Алая, а затем эмигрировал в Афганистан, где и погиб. Исторические материалы о его жизни долгое время оставались фрагментарными.