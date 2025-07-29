В сексуальных домогательствах подозревают судью районного суда Бишкека

ГКНБ выявил факт сексуального домогательства со стороны судьи Октябрьского районного суда города Бишкек К.Ж.С. по отношению к своему секретарю. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, от секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда поступило заявление с просьбой принять меры в отношении судьи, который «злоупотребляя должностным положением, встал на путь совершения преступления против половой неприкосновенности».





25 июля 2025 года генеральный прокурор КР направил в Совет судей представление о привлечении к уголовной ответственности подозреваемого судьи.

Фото ГКНБ. Служебное удостоверение подозреваемого

ГКНБ КР отмечает, действия обвиняемого несовместимы с профессиональной этикой и моральными стандартами, предъявляемыми к представителям судебной власти.