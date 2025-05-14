Основную причину несчастных случаев на производстве назвал чиновник

Несчастные случаи на производстве часто связаны с несоблюдением техники безопасности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров.

Он привел в пример строительный сектор.

«В Кыргызстане есть строительные нормы и правила, в них четко указано, что охрану труда, технику безопасности на строительной площадке должен осуществлять генеральный подрядчик. Сейчас многие подрядчики нанимают субподрядчиков, которые своевременно не проводят инструктажи. Многие молодые ребята не обучены, не знают свое дело, проваливаются в шахту лифта, падают с высоты», — сказал Чолпонкул Мадьяров.

С начала года расследованы 44 несчастных случая, из них 32 человека получили тяжелые травмы, 17 погибли.

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«Многие пострадавшие стали инвалидами, некоторые временно — на один-два года, а некоторые пожизненно, потом страдают. Поэтому работодатели с начала года должны выделять финансовые средства на проведение мероприятий по охране труда, обеспечению своих работников средствами индивидуальной защиты от несчастных случаев (каски, ремни, спецобувь)», — отметил директор службы.

Чолпонкул Мадьяров напомнил об отмене моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, поэтому активнее выявляются нарушения трудового законодательства.

«При расследовании несчастных случаев создается комиссия, которая выявляет виновных лиц. Бывает, что вина лежит и на самих работниках, которые в спешке не надевают каски, не смотрят на ограждения. Но в таких случаях полностью вину на работника возложить не могут, часть ответственности работодателя тоже есть», — пояснил он.

По данным ГКНБ КР, в 2022 году по республике зарегистрировано 11 фактов падения с высоты на строительных участках, в 2023-м — 73 факта, в 2024 году — 172 факта, а за три месяца 2025 года — более 30 фактов. Задержан ряд чиновников.