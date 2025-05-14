13:30
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Основную причину несчастных случаев на производстве назвал чиновник

Несчастные случаи на производстве часто связаны с несоблюдением техники безопасности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадьяров.

Он привел в пример строительный сектор.

«В Кыргызстане есть строительные нормы и правила, в них четко указано, что охрану труда, технику безопасности на строительной площадке должен осуществлять генеральный подрядчик. Сейчас многие подрядчики нанимают субподрядчиков, которые своевременно не проводят инструктажи. Многие молодые ребята не обучены, не знают свое дело, проваливаются в шахту лифта, падают с высоты», — сказал Чолпонкул Мадьяров.

С начала года расследованы 44 несчастных случая, из них 32 человека получили тяжелые травмы, 17 погибли.

Читайте по теме
По факту несчастных случаев на строительных объектах задержан ряд чиновников

«Многие пострадавшие стали инвалидами, некоторые временно — на один-два года, а некоторые пожизненно, потом страдают. Поэтому работодатели с начала года должны выделять финансовые средства на проведение мероприятий по охране труда, обеспечению своих работников средствами индивидуальной защиты от несчастных случаев (каски, ремни, спецобувь)», — отметил директор службы.

Чолпонкул Мадьяров напомнил об отмене моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, поэтому активнее выявляются нарушения трудового законодательства.

«При расследовании несчастных случаев создается комиссия, которая выявляет виновных лиц. Бывает, что вина лежит и на самих работниках, которые в спешке не надевают каски, не смотрят на ограждения. Но в таких случаях полностью вину на работника возложить не могут, часть ответственности работодателя тоже есть», — пояснил он.

По данным ГКНБ КР, в 2022 году по республике зарегистрировано 11 фактов падения с высоты на строительных участках, в 2023-м — 73 факта, в 2024 году — 172 факта, а за три месяца 2025 года — более 30 фактов. Задержан ряд чиновников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329002/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент в парке Панфилова. Как на него отреагировал глава кабмина Кыргызстана
Выпуск промышленного производства Кыргызстана вырос до 14,7 процента — ЕАБР
В Кыргызстане начнут производить бензин Аи-92 и Аи-95
Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР
В КР хотят уменьшить размер пособия по несчастным случаям на производстве
Из-за несчастных случаев на производстве в 2024 году в КР погибло 64 человека
В январе в Кыргызстане произведено товаров более чем на 46 миллиардов сомов
Мужчина скончался, упав с моста на Ошском рынке
Рост производства автомобилей в Кыргызстане продолжает увеличиваться
Взрыв снаряда в селе Арка. В Жогорку Кенеше требуют расследовать дело
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
&laquo;Крик сердца&raquo; кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к&nbsp;властям «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
Бизнес
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
14 мая, среда
13:29
Майлуу-Сууйский ламповый завод проводит аукцион и продает оборудование Майлуу-Сууйский ламповый завод проводит аукцион и прода...
13:16
В Париже впервые пройдет кыргызско-казахский айтыш — Мирлан Самыйкожо
13:00
Ждать ли бишкекчанам дожди на этой неделе? Прогноз погоды на 15-18 мая
12:59
Новый комплекс в Джалал-Абаде сравнили с резиденцией президента в Бишкеке
12:54
Найдено тело гражданина, пропавшего на рыбалке у реки Кокомерен