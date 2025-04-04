В Бишкеке 5 апреля закроют отрезок улицы Токтоналиева в связи с ремонтом дорог от улицы Абсамата Масалиева до ЖК «Молодежный квартал» (1-й этап). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Изменится схема движения автобусного маршрута № 175. Он временно будет проходить через улицы Масалиева, Бакаева и Абдрахманова, курсируя по направлению: жилмассив «Ынтымак» — жилмассив «Калыс Ордо».
Подрядной организацией выступает ОсОО «Технотоп».
Мэрия города во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также пользоваться общественным транспортом вместо личного.