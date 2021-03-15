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Общество

В Бишкеке заработала первая электронная карта качества воздуха

В Бишкеке и пригороде заработала первая электронная экологическая карта качества воздуха. О состоянии атмосферы в режиме реального времени можно ознакомиться на сайте Кыргызгидромета при МЧС и программы Экономического коридора Алматы — Бишкек.

По данным сотрудников МЧС, на карте будут показаны измерения сразу по нескольким параметрам — состояние твердых частиц и индекс качества воздуха. Мониторят все 50 приборов, которые установлены в различных точках города.

Это позволит жителям столицы получать оперативные данные об экологическом состоянии города.

Современные датчики контроля приобрел Азиатский банк развития в рамках инициативы «Экономический коридор Алматы — Бишкек». Аппаратуру передали правительству Кыргызстана в декабре 2020 года.

Все полученные данные с датчиков незамедлительно отображаются на интерактивной карте в режиме реального времени. Перед этим они проходят тщательный контроль качества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186510/
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