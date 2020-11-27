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Общество

Убийство Улана Салянова. Обвиняемых приговорили к 15 и 18 годам тюрьмы

Фото 24.kg. Судья Марат Сыдыков

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Выйдя из совещательной комнаты судья Марат Сыдыков зачитал приговор, согласно которому обвиняемый Асанэмир Абыкулов приговорен к 15 годам лишения свободы, Эрмек Осмонкулов — к 18 годам тюрьмы.

Ранее прокуратура просила суд приговорить обвиняемых к пожизненному лишению свободы.

24.kg
Фото 24.kg. В Первомайском районном суде Бишкека

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174737/
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