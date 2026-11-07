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24.kg

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

17:15, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Политическая партия «Бутун Кыргызстан» готова всесторонне поддержать кандидатуру Исхака Масалиева на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Об этом сообщил лидер политобъединения Адахан Мадумаров.

Напомним, 6 ноября стало известно, что Исхак Масалиев обратился в ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Так, бывший депутат Жогорку Кенеша стал пятым претендентом на пост главы государства, обратившимся с заявлением в ЦИК. Срок выдвижения кандидатов завершится 13 ноября.

Выборы пройдут 27 января 2027 года.

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