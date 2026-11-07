Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева
Политическая партия «Бутун Кыргызстан» готова всесторонне поддержать кандидатуру Исхака Масалиева на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Об этом сообщил лидер политобъединения Адахан Мадумаров.
Напомним, 6 ноября стало известно, что Исхак Масалиев обратился в ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Так, бывший депутат Жогорку Кенеша стал пятым претендентом на пост главы государства, обратившимся с заявлением в ЦИК. Срок выдвижения кандидатов завершится 13 ноября.
Выборы пройдут 27 января 2027 года.