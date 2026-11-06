Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

Исхак Масалиев обратился в ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Так, бывший депутат Жогорку Кенеша стал пятым претендентом на пост главы государства, обратившимся с заявлением в ЦИК. Срок выдвижения кандидатов завершится 13 ноября.

Исхак Масалиев родился в 1960 году в Оше. По образованию историк и юрист. В разные годы являлся депутатом Жогорку Кенеша нескольких созывов и одним из наиболее известных представителей коммунистического движения Кыргызстана. В президентской кампании 2017 года его кандидатуру выдвигала Партия коммунистов КР.

Первым о выдвижении своей кандидатуры предприниматель Аймен Касенов. Также заявления в ЦИК подали Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев и Акай Кыдыров.





