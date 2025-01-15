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Власть

Со второй попытки. Президент Южной Кореи арестован

Следователи в Южной Корее со второй попытки арестовали президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

После многочасового противостояния в резиденции отстраненного от власти президента, следователи в этот раз смогли доставить его в Бюро расследований коррупции.

Действующий глава государства перед этим выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы избежать кровопролития.

В начале декабря президент Южной Кореи пытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн Сок Ёль отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, он официально остается президентом.

Сам глава страны еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316779/
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