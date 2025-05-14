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Общество

Тимоти Шаламе вышел на вручение премии в костюме от дизайнера из Кыргызстана

На церемонии вручения кинопремии Давида Ди Донателло, прошедшей в Риме, актер Тимоти Шаламе вышел на красную дорожку в костюме от дизайнера из Кыргызстана Дениса Ли.

Это появление также стало первым совместным официальным выходом Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер, что привлекло особое внимание прессы и гостей церемонии. Пара появилась на красной дорожке вместе, вызвав большой интерес со стороны поклонников и журналистов.

Кыргызстанский дизайнер Денис Ли поделился в социальных сетях эскизами костюма и выразил благодарность команде актера за выбор его работы. Костюм сшит из бархата.

Денис Ли — один из немногих кыргызстанских дизайнеров, получивших международное признание. Он окончил Лондонскую школу искусств Central Saint Martins по специальности Fashion Design Technology (мужская одежда) и основал собственный бренд сначала в Лондоне, а позже в Риге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328962/
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