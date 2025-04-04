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Общество

Аттракционы в Кыргызстане не могли контролировать из-за моратория на проверки

Аттракционы в Кыргызстане не могли контролировать из-за моратория на проверки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом промышленной безопасности Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Доолотбек Мундузбаев.

По его словам, с 2019 года в республике действовал мораторий и не было доступа к проверке работы аттракционов и других субъектов предпринимательства. 

«Несмотря на это, наши ребята постоянно ходили, предупреждали и выдавали уведомления о соблюдении техники безопасности и правил, написанных непосредственно в инструкциях», — сказал Доолотбек Мундузбаев.

Напомним, вечером 31 марта в парке Панфилова в Бишкеке произошел инцидент. На кресле одного из аттракционов сорвался ремень безопасности, из-за чего девушка упала во время движения сооружения. Ее госпитализировали в больницу тяжелом состоянии. Задержан оператор аттракциона.

Доолотбек Мундузбаев отметил, что пока что-либо преждевременно говорить. «Мы передали оборвавшиеся ремни безопасности на экспертизу, чтобы выяснить, соответствуют ли они всем требованиям техники безопасности и нагрузкам, которые должны были выдержать. Когда будет заключение экспертизы, сообщим дополнительно», — заметил он.

Мораторий на проверки бизнеса в Кыргызстане отменен в феврале 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324908/
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