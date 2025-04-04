Сотрудники предприятия проверяют абонентов, которые не оплачивали услуги более трех месяцев.



В ходе рейдов с должниками проводят разъяснительные беседы о необходимости своевременной оплаты, оформляют акты и предписания о срочном погашении задолженности. В ряде случаев абонентам, имеющим значительную просрочку, отключают горячее водоснабжение.



МП «Бишкектеплосеть» призывает абонентов своевременно оплачивать тепловую энергию, ведь это залог стабильного и бесперебойного теплоснабжения для каждого дома.