Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» проводит рейды по сокращению задолженности абонентов за потребленную тепловую энергию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Сотрудники предприятия проверяют абонентов, которые не оплачивали услуги более трех месяцев.
В ходе рейдов с должниками проводят разъяснительные беседы о необходимости своевременной оплаты, оформляют акты и предписания о срочном погашении задолженности. В ряде случаев абонентам, имеющим значительную просрочку, отключают горячее водоснабжение.
МП «Бишкектеплосеть» призывает абонентов своевременно оплачивать тепловую энергию, ведь это залог стабильного и бесперебойного теплоснабжения для каждого дома.