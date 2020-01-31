Убийство Саймаити. Депутаты зададут вопросы журналисту Али Токтакунову по Скайпу

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити задаст свои вопросы журналисту радио «Азаттык» Али Токтакунову по Скайпу. Об этом стало известно сегодня на заседании комиссии.

Директор бишкекского бюро «Азаттыка» Айзада Касымалиева сообщила, что Али Токтакунов не смог присутствовать на заседании комиссии, он находится в Праге.

«Мы готовы организовавать связь по Скайпу. С таким же предложением обратились в правоохранительные органы», — сказала она.

Ранее Али Токтакунова вызывали на допрос в ГКНБ. Он не смог, поскольку находится за пределами страны, о чем его руководство проинформировало следствие.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.