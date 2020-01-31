11:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Убийство Саймаити. Депутаты зададут вопросы журналисту Али Токтакунову по Скайпу

Депутатская комиссия по расследованию обстоятельств убийства в Турции китайского бизнесмена Айеркена Саймаити задаст свои вопросы журналисту радио «Азаттык» Али Токтакунову по Скайпу. Об этом стало известно сегодня на заседании комиссии.

Директор бишкекского бюро «Азаттыка» Айзада Касымалиева сообщила, что Али Токтакунов не смог присутствовать на заседании комиссии, он находится в Праге.  

«Мы готовы организовавать связь по Скайпу. С таким же предложением обратились в правоохранительные органы», — сказала она.

Ранее Али Токтакунова вызывали на допрос в ГКНБ. Он не смог, поскольку находится за пределами страны, о чем его руководство проинформировало следствие.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих. После публикации фотографии Саймаити с некоторыми кыргызстанскими политиками Жогорку Кенеш решил расследовать его убийство.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142187/
просмотров: 38
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия хочет задать вопросы журналистам
Убийство Саймаити. Уголовное дело скандальной компании «Абдыраз» засекречено
Убийство Саймаити. Депутаты выясняют, проверяли ли налоговики ОсОО «Абдыраз»
Убийство Саймаити. Финразведка и «Азаттык» игнорируют запросы Нацбанка
К подозрительным финансовым операциям Саймаити имел отношение еще в 2014 году
Убийство Айеркена Саймаити. Финразведка о выведенных $700 миллионах
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия будет работать два месяца
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия просит продлить срок своей работы
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия начнет заседать на следующей неделе
Убийство Айеркена Саймаити. Алтынбека Сулайманова снова вызвали на допрос
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
31 января, пятница
11:44
Убийство Саймаити. Депутаты зададут вопросы журналисту Али Токтакунову по Скайпу Убийство Саймаити. Депутаты зададут вопросы журналисту...
11:32
Есть ли в Кыргызстане политическая оппозиция? Опрос
11:25
Высшее образование реформируют, чтобы выпускники стали нужными на рынке труда
11:19
Премьер-министр Кыргызстана отправился в Казахстан с рабочим визитом
11:18
Финансовые трудности в «Востокэлектро». Численность сотрудников оптимизируют