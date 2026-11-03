Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры. На своей странице в соцсети Х 38-летний экс-чемпион заявил, что следующий бой станет для него последним.

Он отметил, что поединки с его участием превосходят бои других спортсменов по кассовым сборам, хотя он «не прикладывает к этому никаких усилий».

«Мой прошлый бой проходил одновременно с полуфиналом чемпионата мира по футболу, и я все равно показал цифры в этом дурацком бою. В следующий раз в своем последнем бою я постараюсь как следует продать поединок. Посмотрим, каких показателей я смогу добиться», — написал Конор Макгрегор.

Ранее боец несколько раз заявлял о завершении карьеры, в частности в 2016 и 2019 годах, но всякий раз возвращался на ринг.

В июле Конор Макгрегор провел первый бой в UFC за последние пять лет. Поединок против американца Макса Холлоуэя продлился всего минуту и завершился поражением ирландца.

Он получил травму ноги, когда пытался нанести удар — Холлоуэй победил техническим нокаутом.