Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124.

Он провел бой с 30-летним бразильцем Хосе Делано (17-3, UFC: 1-0) на предварительном карде турнира UFC Vegas 124 (UFC Fight Night 293).

Для обоих бойцов это был второй поединок под эгидой UFC — они также оба выиграли свои дебютные бои.

Бой Магомедова и Делано прошел в полулегком весе — это трехраундовый поединок без титула на кону.

Победа кыргызстанцу присуждена единогласным решением судей.