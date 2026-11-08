Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124
Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124.
Он провел бой с 30-летним бразильцем Хосе Делано (17-3, UFC: 1-0) на предварительном карде турнира UFC Vegas 124 (UFC Fight Night 293).
Для обоих бойцов это был второй поединок под эгидой UFC — они также оба выиграли свои дебютные бои.
Бой Магомедова и Делано прошел в полулегком весе — это трехраундовый поединок без титула на кону.
Победа кыргызстанцу присуждена единогласным решением судей.