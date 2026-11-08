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Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124

10:44, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстанец Муртазали Магомедов победил на турнире UFC Vegas 124.

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Он провел бой с 30-летним бразильцем Хосе Делано (17-3, UFC: 1-0) на предварительном карде турнира UFC Vegas 124 (UFC Fight Night 293).

Для обоих бойцов это был второй поединок под эгидой UFC — они также оба выиграли свои дебютные бои.

Бой Магомедова и Делано прошел в полулегком весе — это трехраундовый поединок без титула на кону.

Победа кыргызстанцу присуждена единогласным решением судей.

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