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Власть

Арест Эмиля Жамгырчиева. Депутат пытался покинуть Кыргызстан

Эмиль Жамгырчиев хотел незаконно выехать в одну из соседних республик, чтобы скрыться от следствия. В ГКНБ прокомментировали заключение под стражу депутата.

В ведомстве напомнили, что 26 декабря 2023 года генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении нардепа по факту незаконного перехода государственной границы.

Следствием установлено, что Эмиль Жамгырчиев, чтобы уклониться от уголовной ответственности и участия в следственных действиях по другому уголовному делу, а также намереваясь заручиться поддержкой криминального авторитета гражданина Узбекистана Салимбая Абдувалиева, незаконно пересек госграницу Кыргызстана и незаконно выехал в Ташкент в декабре 2022-го для встречи с последним.

«Согласно требованиям действующего законодательства, генпрокурор внес в парламент представление о даче согласия на привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности. При этом 9 января, во время работы депутатской комиссии по рассмотрению вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, уклоняясь от участия в следственных действиях, Эмиль Жамгырчиев, выпрыгнув через окно здания Жогорку Кенеша, скрылся, тем самым умышленно препятствовал расследованию», — сообщили в госкомитете.

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10 января парламентом дано согласие на привлечение Эмиля Жамгырчиева к уголовной ответственности, а председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ознакомил депутатский корпус с письмом парламентария, которое он передал криминальному авторитету Салимбаю Абдувалиеву в Ташкенте, а также озвучил отсутствие необходимости в его задержании.

«Однако ввиду того, что следствие по уголовному делу находится на завершающем этапе, Эмиль Жамгырчиев вновь с целью уклонения от уголовной ответственности принял решение незаконно выехать в одну из соседних республик, чтобы скрыться от следствия. О чем госкомитетом получена соответствующая оперативная информация. С учетом указанных выше обстоятельств, а также наличия реальных возможностей скрыться от следствия 24 января ему предъявлено обвинение по факту незаконного пересечения государственной границы, а Первомайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия, то есть до 26 февраля», — сказали в ГКНБ.

Напомним, депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева.

Депутат явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого и провели иные следственные действия, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили.

Отметим, председатель ГКНБ заявил, что «не собирается его сажать». «Пусть приходит, не скрывается, мы не закроем его в тюрьме. А то, что он встречался с кримавторитетом Салимом Абдувалиевым, — это позор, он хотел заручиться его поддержкой», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285007/
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