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Все-таки посадили. Депутата парламента Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ

Депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.

Отмечается, что нардеп будет содержаться под стражей до 26 февраля. С ходатайством в суд обратился следователь ГСУ ГКНБ.

Напомним, депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева.

Депутат явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого и провели иные следственные действия, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили.

Отметим, председатель ГКНБ заявил, что «не собирается его сажать». «Пусть приходит, не скрывается, мы не закроем его в тюрьме. А то, что он встречался с кримавторитетом Салимом Абдувалиевым, — это позор, он хотел заручиться его поддержкой», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285003/
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