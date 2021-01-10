В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас

изменить порядок

Пользователи социальных сетей начали сообщать о неработающих автоматически считывающих урнах. Вместо них устанавливают обычные стационарные урны. Есть сообщения, что на некоторых участках бюллетени по выборам и референдуму предлагают бросать в одну урну.

На референдум вынесли вопрос о выборе формы правления: — президентская республика; — парламентская республика; — против всех вариантов. Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую форму правления, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, в котором будут две галочки, признают недействительным. Явка на выборах и плебисците подсчитывается отдельно. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30 процентов голосующих.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане проходят в связи с уходом с поста Сооронбая Жээнбекова. В отставку он подал 15 октября 2020 года после массовых беспорядков, связанных с итогами парламентских выборов. В досрочных выборах президента участвуют 17 человек. Но в бюллетенях фамилии 18 кандидатов. Рашид Тагаев отказался от участия в выборах, когда бюллетени уже печатали. Его фамилию из бюллетеня вычеркивали вручную.