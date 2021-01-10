В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум, на котором жителям республики предлагают выбрать форму правления — президентскую или парламентскую.
24.kg ведет текстовую трансляцию. Лента постоянно обновляется.
Пользователи социальных сетей начали сообщать о неработающих автоматически считывающих урнах. Вместо них устанавливают обычные стационарные урны. Есть сообщения, что на некоторых участках бюллетени по выборам и референдуму предлагают бросать в одну урну.
На референдум вынесли вопрос о выборе формы правления:
— президентская республика;
— парламентская республика;
— против всех вариантов.
Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую форму правления, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, в котором будут две галочки, признают недействительным.
Явка на выборах и плебисците подсчитывается отдельно. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30 процентов голосующих.
Досрочные президентские выборы в Кыргызстане проходят в связи с уходом с поста Сооронбая Жээнбекова. В отставку он подал 15 октября 2020 года после массовых беспорядков, связанных с итогами парламентских выборов.
В досрочных выборах президента участвуют 17 человек. Но в бюллетенях фамилии 18 кандидатов. Рашид Тагаев отказался от участия в выборах, когда бюллетени уже печатали. Его фамилию из бюллетеня вычеркивали вручную.
Первым начал работу избирательный участок на Сахалине — в 3.00 по бишкекскому времени. Завершится голосование за рубежом в Вашингтоне в 6.00 11 января. Всего за пределами Кыргызстана 48 участков для голосования.
Внутри республики избирательные участки открылись в 8.00. Они будут работать до 20.00.