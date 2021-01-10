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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум, на котором жителям республики предлагают выбрать форму правления — президентскую или парламентскую.

24.kg ведет текстовую трансляцию. Лента постоянно обновляется.

изменить порядок

09:36
10.01.2021

Пользователи социальных сетей начали сообщать о неработающих автоматически считывающих урнах. Вместо них устанавливают обычные стационарные урны. Есть сообщения, что на некоторых участках бюллетени по выборам и референдуму предлагают бросать в одну урну.

09:29
10.01.2021

На референдум вынесли вопрос о выборе формы правления:

— президентская республика;

— парламентская республика;

— против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую форму правления, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, в котором будут две галочки, признают недействительным.

Явка на выборах и плебисците подсчитывается отдельно. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30 процентов голосующих.

09:13
10.01.2021

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане проходят в связи с уходом с поста Сооронбая Жээнбекова. В отставку он подал 15 октября 2020 года после массовых беспорядков, связанных с итогами парламентских выборов.

В досрочных выборах президента участвуют 17 человек. Но в бюллетенях фамилии 18 кандидатов. Рашид Тагаев отказался от участия в выборах, когда бюллетени уже печатали. Его фамилию из бюллетеня вычеркивали вручную.

09:04
10.01.2021

Первым начал работу избирательный участок на Сахалине — в 3.00 по бишкекскому времени. Завершится голосование за рубежом в Вашингтоне в 6.00 11 января. Всего за пределами Кыргызстана 48 участков для голосования.

Внутри республики избирательные участки открылись в 8.00. Они будут работать до 20.00.

РИА Новости/Алексей Майшев
Фото РИА Новости/Алексей Майшев. В Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления

Ссылка: https://24.kg/vlast/179266/
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