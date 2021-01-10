Выборы президента и референдум. В Иркутске завершилось голосование

На избирательном участке в Иркутстке завершилось голосование.

По предварительным данным, на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления проголосовали 403 человека.

Большинство из них — 286 — за Садыра Жапарова, на втором месте Адахан Мадумаров — у него 106 голосов.

Всего за рубежом созданы 48 избирательных участков, три из которых — на базе представительств Госслужбы миграции в Москве и Тюмени.

В окончательные списки избирателей за рубежом включены 49 тысяч 481 человек.

По состоянию на 18.00 по бишкекскому времени общая явка избирателей за рубежом составила 9 тысяч 869 тысяч граждан.