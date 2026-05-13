00:05
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Власть

Письмо 75. Около 40 человек уволились из Жогорку Кенеша

После событий, известных как «письмо 75», стало известно, что из Жогорку Кенеша уволились более 40 сотрудников. Руководитель аппарата парламента Алмасбек Абытов подтвердил это «Азаттыку».

Читайте по теме
Ученые, экс-премьеры и депутаты призвали Жапарова провести досрочные выборы

По его словам, сотрудники покинули свои должности по различным причинам, однако это не связано с последними политическими событиями.

«Если учитывать помощников и советников бывшего спикера, то это около шести-семи человек. В целом ушло более тридцати, около сорока человек. Это обычное явление. А расследованием по делу «письма 75» занимаются следственные органы. Кто принес письмо, кому оно было адресовано и чьи действия имели место — все это выясняется следствием. Нам такую информацию не предоставляют», — сказал Абытов.

Напомним, 11 февраля задержаны граждане, подозреваемые в организации массовых беспорядков. Среди них — Эмилбек Узакбаев, Курманбек Дыйканбаев и Бекболот Талгарбеков.

По данным пресс-службы МВД, в интернете и средствах массовой информации распространили новость о том, что «75 граждан направили обращение к главе государства Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу с просьбой немедленно инициировать новые президентские выборы в стране, подписанное учеными, бывшими премьер-министрами, экс-депутатами и общественными деятелями». Это обращение стало одним из поводов для отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373733/
просмотров: 704
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиева, Зулушева и Шакиева допросили по делу о попытке госпереворота
«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня
В соцсетях обсуждают фото с Ташиевым, Токторбаевым и аксакалами
Первомайский райсуд Бишкека определил меру пресечения фигурантам «дела 75»
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Могут&nbsp;ли кыргызстанцев прослушивать по&nbsp;ключевым словам? Ответ ГКНБ Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
13 мая, среда
23:40
Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусствен...
23:20
Минпросвещения получило служебные автомобили отечественного производства
23:02
Трамп опубликовал карту Венесуэлы в цветах флага США
23:00
Сергей Глуховеров: Переговоры туроператоров Кыргызстана и РК пока безрезультатны
22:48
Письмо 75. Около 40 человек уволились из Жогорку Кенеша