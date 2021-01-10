Максат Мамытканов о низкой явке: УИКи приглашают избирателей по часам

Руководитель республиканского штаба по проведению досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления вице-премьер-министр Максат Мамытканов прокомментировал явку избирателей.

По его словам, выборы идут своим чередом и уже проголосовали почти 20 процентов избирателей.

«Когда мы ездили по регионам, были предложения о безопасности избирателей. Из-за холодов, чтобы не образовались очереди, было решено вызывать граждан на голосование по часам», — объяснил он явку на избирательные участки.

Максат Мамытканов надеется, что до вечера все граждане успеют проголосовать.

«Осталось еще несколько часов. У всех есть возможность высказать свое мнение по форме правления», — призвал он избирателей.

Отметим, по данным ЦИК на 14.00 явка избирателей на референдуме по форме правления составила 18,55 процента. Референдум состоится, если проголосуют не менее 30 процентов избирателей.