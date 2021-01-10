О нарушениях во время выборов можно сообщать в правительство. Номера

О нарушениях во время выборов можно сообщать в правительство. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

По его словам, с 7.30 начал работать кол-центр Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении организационных вопросов материально-технического обеспечения в проведении досрочных выборов президента и референдума.

«В течение дня любой избиратель может позвонить на телефоны горячей линии нашего кол-центра и штаба и сообщить об отсутствии электричества, интернета, несоблюдении членами избирательной комиссии и наблюдателями масочного режима, установленных санитарных норм или других замечаниях, недостатках или нарушениях», — рассказал Максат Мамытканов.

Номера телефонов горячей линии: 0312662858, 0312662851, 0312961454, 0312960311. Звонки бесплатные. Факс: 0312666197.