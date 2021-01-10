Выборы президента и референдум. Глава ЦИК прокомментировала отмену формы № 2

Жалоб от избирателей на ограничение их прав из-за отмены формы № 2 поступило мало. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, форма № 2 использовалась, чтобы искусственно повышать активность избирателей через подкуп.

«Но мы получили крайне мало жалоб, что в результате отмены формы № 2 ограничены права избирателей. Все, кто по форме № 2 голосовал на прошлых выборах, были включены в списки по регистрационным отметкам. Ряд граждан испытал затруднения. Но мы заявляли ранее, что из-за крайне негативного влияния формы № 2 мы получили обострение общественно-политической ситуации и сейчас имеем возможность проанализировать объективную картину, чтобы выработать меры по активизации граждан в избирательном процессе», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Сегодня в Кыргызстане проходят референдум и досрочные выборы президента. Избиратели выбирают из 17 кандидатов.

Что касается плебисцита, то он считается состоявшимся при явке 30 процентов. На 18.00 по форме правления проголосовали 33,8 процента избирателей.