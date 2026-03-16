Власть

Жапаров поздравил Токаева с референдумом по новой Конституции Казахстана

Сегодня, 16 марта, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы КР.

Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

Он отметил, что состоявшееся голосование стало ярким проявлением волеизъявления граждан и подтверждением доверия общества к государственным институтам. Он подчеркнул, что высокая явка избирателей свидетельствует об активной гражданской позиции населения и поддержке проводимых преобразований.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за поздравления и теплые слова, отметив неизменную поддержку и внимание к происходящим в Казахстане процессам. Он также подтвердил приверженность дальнейшему углублению кыргызско-казахстанского сотрудничества и развитию стратегического партнерства между двумя странами.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также перспективы дальнейшего укрепления кыргызско-казахстанского сотрудничества.

В завершение беседы Садыр Жапаров выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества в духе взаимного доверия, традиционной дружбы и братства, а также поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающими праздниками Орозо айт и Нооруз, пожелав народам двух стран согласия, благополучия и процветания.
