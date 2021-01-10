Предварительные итоги: 81,52 процента поддержали президентскую форму правления

В Кыргызстане референдум по определению формы правления признан состоявшимся.

По предварительным данным АСУ, большинство избирателей отдало предпочтение президентской форме правления — 81,52 процента. За парламентскую проголосовали 10,66 процента участников референдума. Против двух вариантов высказались 4,39 процента.

Напомним, на плебисцит выносился вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно было либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетени, где были проставлены две галочки или незаполненный, признаны недействительными.

Окончательные итоги плебисцита ЦИК огласит не позднее 14 февраля.