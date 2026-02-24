Президент США Дональд Трамп советуется со своим окружением насчет преемника, он выбирает между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Об этом сообщает портал Axios.

Издание отмечает, что Трамп все чаще размышляет о тандеме политиков и спрашивает советников, кого поставить во главе.

«Мечта президента на 2028 год — это тандем Вэнс — Рубио, и, чтобы было ясно, Вэнс во главе. Но был бы Трамп доволен тандемом Рубио — Вэнс? Безусловно», — сказал советник президента, у которого Трамп недавно спрашивал мнение о будущем лидере Республиканской партии.

Как пишет портал, у Вэнса есть политические советники, которые составят костяк его президентской кампании, если он будет баллотироваться на пост президента в 2028 году. Однако у Рубио такой инфраструктуры нет, но он говорил, что поддержит кандидатуру Вэнса.

«Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит», — сказал Рубио в интервью в 2025 году.

При этом советники Трампа говорят, что президент не будет полностью определяться с преемником, чтобы не отвлекать команду от своей текущей работы и потому что не хочет выглядеть так, будто теряет власть.

В конце января Трамп заявил, что у Республиканской партии есть целый ряд преемников, способных баллотироваться на выборах президента в 2028 году и продолжить его наследие. Он выделил Вэнса, Рубио и главу Минфина Скотта Бесента.

Ранее Трамп допустил, что Вэнс, «наиболее вероятно», станет кандидатом от Республиканской партии на будущих выборах.