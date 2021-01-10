Садыр Жапаров рассказал, когда начнутся реформы в Кыргызстане

Все политические процессы будут завершены до 1 июня. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в президенты Садыр Жапаров.

По его словам, сегодня народ выбрал президентское правление. Теперь конституционное совещание должно представить в Жогорку Кенеш проект нового Основного закона.

«Жогорку Кенеш должен назначить дату референдума, после этого начнутся реформы. Будут новая структура власти, новый парламент, он будет избираться по одномандатным округам и половина — по партийной системе. До 1 июня все политические процессы завершатся», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.