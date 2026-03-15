В Казахстане сегодня проходит референдум по проекту новой Конституции.

Фото ЦИК Казахстана

По данным на 1 января 2026 года, в Казахстане зарегистрировано 12,4 миллиона избирателей. Отдать свой голос должны как минимум 6,2 миллиона человек для того, чтобы референдум был признан состоявшимся.

В дипломатических представительствах РК за рубежом будет действовать 71 участок.

Гражданам предлагают ответить на один вопрос в бюллетене: «Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

За ходом референдума будут наблюдать 359 представителей из 38 иностранных государств и 11 международных организаций. Среди них наблюдатели от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ и Шанхайской организации сотрудничества.