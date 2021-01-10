Выборы президента и референдум. Наблюдатели зафиксировали факт подкупа

Общественные наблюдатели отмечают значительные нарушения в ходе досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления.

На 29 участках наблюдались очереди избирателей в связи с соблюдением санитарных мер. На трех участках было замечено присутствие неизвестных лиц крепкого телосложения. Мобильными командами представителей ОФ «Общее дело» были зафиксированы нарушения, связанные с подкупом, агитацией в день голосования, ограничением прав наблюдателей. Но в целом, как отмечают наблюдатели, процесс голосования проходит спокойно и большинство УИК функционируют в соответствии с законом.

Зафиксированы 30 серьезных нарушений.

Четыре факта указывают об открытии УИКов после 7.00 часов:

УИК № 4047, Нарынская область, Нарынский район;

УИК № 7334, Чуйская область, Жайылский район;

УИК № 4065, Нарынская область, город Нарын.

Также не вовремя был открыт дополнительный УИК № 4026 Нарынская область Ат-Башинский район.

Семь фактов указывают, что не было пересчета бюллетеней:

УИК № 3015, Иссык-Кульская область, город Балыкчи;

УИК № 1104, Бишкек, Октябрьский район;

УИК № 1114, Бишкек, Октябрьский район;

Дополнительный УИК № 5439, Ошская область, Алайский район;

УИК № 5119, Ошская область Алайский район;

УИК № 2447, Джалал-Абадская область, Базар-Коргонский район;

УИК № 4149, Нарынская область, Кочкорский район.

Семь фактов указывают, что не было заседания УИК:

УИК № 8019, Баткенская область, Лейлекский район;

УИК № 4016, Нарынская область, Ат-Башинский район.

Дополнительный УИК № 5119, Ошская область, Алайский район.

УИК № 5467, Ошская область, Кара-Кульджинский район;

УИК № 4149, Нарынская область, Кочкорский район;

УИК № 7401, Чуйская область, Аламединский район;

УИК № 7171, Чуйская область, Аламединский район.

Два фактa указывают на незаконное ущемление прав наблюдателей (устранено):

УИК № 4116, Нарынская область, Джумгальский район;

УИК № 6051, Таласская область, Бакай-Атинский район.

УИК № 4026 в Ат-Башинской районе Нарынской области открылся с опозданием.

На УИК № 3140 в городе Караколе наблюдатели отметили нарушение тайны голосования.

А на УИК № 5467 в Кара-Кульджинском районе Ошской области наблюдателя пытались запугать.

Факт подкупа зарегистрирован на участе № 2057 в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На трех участках АСУ вышли из строя:

УИК № 3252, Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район;

УИК № 7359, Чуйская область, Жайылский район;

УИК № 1019, Бишкек, Ленинский район.

В Алайском районе Ошской области на УИК № 5139 наблюдатели отметили, что пытались запугать избирателя.

По всем фактам подготовлены обращения.