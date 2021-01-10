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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента и референдум. Наблюдатели зафиксировали нарушения на участках

Сегодня в Кыргызстане выбирают президента. Проходит также референдум по определению формы правления.

Наблюдатели ОФ «Общее дело», которых по стране работает около 500 человек, зафиксировали ряд нарушений.

В Лейлекском районе Баткенской области на УИК № 8019 присутствовал посторонний. Кто он и что делал на участке, члены комиссии не пояснили.

В Бишкеке на участках № 1104 и 1114 не пересчитали перед началом голосования бюллетени.

Права наблюдателей ущемляли на двух участках в Нарынской и Таласской областях. Их не пускали в здание и не давали снимать, когда АСУ вышли из строя. Поломка устранена.

В Ат-Башинском районе Нарынской области УИК № 4026 открылся с опозданием.

Напомним, за высший государственный пост борются 17 кандидатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179341/
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